Catania, finto poliziotto aggredisce una donna: denunciato

Agenti delle Volanti sono intervenuti in via Acquicella Porto, nella zona del faro Biscari, a Catania, dove, in seguito a un incidente stradale, si era verificata una lite.

Un 66enne si è qualificato abusivamente come poliziotto e con un distintivo falso ha colpito alla mano una signora procurandole delle lesioni. La donna, soccorsa dal 118, è poi andata in ospedale per poi formalizzare la denuncia. Il finto agente ha anche pronunciato frasi minacciose nei confronti dei 'colleghi'.

