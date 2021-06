È morto Carlo Romano, ex direttore sanitario dell'Asp di Catania e presidente Lilt

È morto, all’età di 72 anni, Carlo Romano presidente emerito della Lilt di Catania Carlo Romano ed ex direttore sanitario dell'Asp di Catania.

Laureato in medicina e chirurgia nel 1972 e successivamente specializzato in Igiene e sanità pubblica, il dottore Romano ha rivestito diversi ruoli di responsabilità e alto livello nella sanità etnea. Ha prima prestato servizio presso l’Asl 3 Catania – successivamente trasformata in Asp – come direttore del dipartimento di Igiene e, successivamente, direttore sanitario per quasi un decennio. Fu anche Direttore sanitario dell’Irccs Bonino Pulejo di Messina e direttore generale dell’ospedale Gravina e Santo Pietro di Caltagirone.

La formazione e l’interesse nella prevenzione oncologica lo hanno spinto ad ampliare le attività di prevenzione rendendosi fautore della nascita dello screening in Sicilia e del suo sviluppo a Catania.

Dal 2002 al 2019 ha guidato la sezione etnea della Lilt, a testimonianza del suo impegno nel sociale, puntando molto sulla crescita scientifica, incentivando una serie di attività a sostegno dei più fragili attraverso una rete di attività multifattoriali e incoraggiando l’aggregazione fra le varie province. Ha stipulato accordi con l’Università di Catania grazie ai quali, nel 2006, è stato possibile pubblicare il primo atlante di mortalità per tumori in Sicilia e incoraggiare innumerevoli studi. I risultati scientifici ottenuti dall’impegno della Lilt e dalle prestigiose collaborazioni, hanno meritato gli onori della cronaca anche a livello internazionale, fra le quali ricordiamo la stipula di un accordo con l’Associazione americana per la ricerca sul cancro che condusse all’istituzione di un premio di studio, insieme all’Ateneo di Catania.

L’impegno e la dedizione in questo ambito sono stati riconosciuti dal Presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli, che lo volle presidente regionale dell’associazione. Rinunciò al mandato successivo ritenendo più utile il passaggio di testimone a colleghi più giovani ai quali assicurò sempre il conforto della propria esperienza e professionalità. Lasciata la guida della LILT di Catania, ricevette la nomina di presidente emerito dell’associazione.

"La scomparsa di Carlo Romano lascia in tutti noi un vuoto incolmabile – dichiara il presidente della Lilt etnea, Aurora Scalisi – ma continueremo a portare avanti gli impegni assunti nel rispetto del suo operato".

Il funerali si terranno oggi alle ore 18 presso il Parco “Padre Pio” nel quartiere Gaglianesi a Trecastagni.

