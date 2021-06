Parco dell’Etna, ingegneri volontari per bonificare una discarica

Per lavoro si occupano di innovazione tecnologica al servizio di tante aziende internazionali, ma per un intero giorno, 70 ingegneri, programmatori, informatici, figure di spicco della new economy italiana, si sono messi al servizio della comunità. Tutto questo grazie al business partner Skylabs srl, che ha organizzato due eventi solidali.

In Sicilia, in particolare, è stata realizzata un’opera di raccolta rifiuti per eliminare la discarica a cielo aperto lungo la strada provinciale Etna Settentrionale, comunemente nota come Quota Mille, nel territorio del Parco dell’Etna. L’iniziativa ha messo insieme il pubblico e il privato, perché ha ottenuto il patrocinio dell’ente regionale Parco dell’Etna, con la partecipazione attiva del presidente Carlo Caputo, del Comune di Linguaglossa, con il sindaco Salvatore Puglisi, e del Comune di Castiglione di Sicilia, con il sindaco Antonio Camarda e l’assessore all’Ambiente Salvo Monforte.

