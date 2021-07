Sosta in un hotel al rientro da un permesso premio, catanese arrestato a Campobello di Mazara

Un uomo catanese di trent'anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Catania – Seconda Sezione Penale.

Il giovane si trovava agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica del Comune di Campobello di Mazara per reati in materia di sostanze stupefacenti. Ottenuto un regolare permesso premio, si è recato nella sua città ma al rientro ha deciso di fare una sosta non autorizzata di alcune ore in un hotel di Palermo, senza un giustificato motivo. Pertanto i carabinieri di Campobello di Mazara, appurata la violazione della misura cautelare, hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria competente l'aggravamento della pena.

L’autorità Giudiziaria ha poi emesso l’ordinanza che ha disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

© Riproduzione riservata