Etna, si intensifica l'attività: fontana di lava e cenere dal cratere Sud-Est

Dal primo pomeriggio di oggi sull'Etna si osserva il passaggio dell’attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di sud est. Lo comunica l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. La nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione est sud est; sono in atto inoltre due trabocchi lavici che avanzano nella parte alta della Valle del Bove.

L’ampiezza media del tremore vulcanico mostra valori elevati con tendenza ad ulteriore incremento. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell’area del Cratere di Sud-Est a una elevazione di circa 2900-3000 m sul livello del mare.

Dalle 14:50 è stato registrato un incremento dell’attività infrasonica che in pochi minuti ha raggiunto valori elevati sia nel tasso di accadimento degli eventi che nella loro ampiezza. Anche l’attività infrasonica mostra una tendenza all’incremento.

