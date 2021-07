Incidente a Caltagirone durante i festeggiamenti per l'Italia, muore un 22enne

Un 22enne, Giuseppe Di Martino, è morto e quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Caltagirone che ha coinvolto un'auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto.

Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga, tutti si stavano recando verso il centro della città per festeggiare la vittoria dell'Italia a Euro 2020. L'impatto è avvenuto non distante dall'ospedale 'Gravina', dove i quattro feriti sono stati subito portati. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

"L'Italia ha vinto gli Europei di calcio", "ma a Caltagirone c'è ben poco da festeggiare", perchè "tanto è il dolore" per l'incidente stradale mortale che è costato la vita, la notte scorsa, a Giuseppe Di Martino. Lo afferma il sindaco Gino Ioppolo che parla di "cittò attonita, quella che ha accolto la notizia della morte del 22enne, un giovane pieno di vita, stroncata nella tardissima serata di ieri a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto dopo la partita della Nazionale che e' valsa agli azzurri la conquista dell'Europeo".

Ioppolo, "a nome dell'Amministrazione e della comunita'", esprime "profondo e sentito cordoglio per questi drammatici accadimenti che hanno trasformato una notte di esultanza in una tragedia che ci colpisce tutti" e, in "un momento di estrema sofferenza come questo, si stringe attorno ai familiari così duramente provati".

© Riproduzione riservata