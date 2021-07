Marijuana ad alto potenziale a Catania, due arresti e sequestro di 37 chili di droga

A Catania due arresti in due operazioni distinte ma simili fra loro: in entrambi i casi, infatti, i fermati avevano un grosso quantitativo di marijuana in loro possesso.

In azione gli uomini della guardia di finanza di Catania che hanno sequestrato un totale di 37 chili di marijuana ed arrestato due spacciatori.

Nel dettaglio i militari delle del Nucleo di polizia economico finanziaria e della compagnia Pronto impiego hanno bloccato un corriere di 43 anni nella cui auto sono stati trovati tredici chili di marijuana del tipo amnesia, considerata ad alto potenziale. La droga era contenuta in undici buste sottovuoto e nascosta all'interno della vettura.

La seconda operazione riguarda un 33enne, arrestato per il possesso di 24 chili di marijuana, sempre amnesia, 150 munizioni e materiale per il confezionamento della droga.

