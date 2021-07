Ubriaco picchia la moglie e il padre, 35enne arrestato a Pedara

Un uomo di 35 anni di Pedara, nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Sono stati alcuni vicini di casa, ieri sera, in via Pappalardo, allarmati dalle grida che udivano, a chiedere l’intervento dei militari dell’Arma.

La pattuglia, appena arrivata, si è trovata davanti una donna, tremante e in evidente stato d’agitazione, che indicava loro l’ingresso della propria abitazione aggiungendo che lei e il suocero erano stati picchiati dal marito durante una lite; all’interno della casa hanno poi trovato un 56enne sanguinante, con un occhio tumefatto e con una profonda ferita al capo.

L’aggressore, da cui emanava un forte odore di vino, era in uno stato confusionale, però pentito d’aver picchiato il padre.

