Etna, nube di sabbia vulcanica dal cratere Sud-Est: limitazioni al traffico aereo su Catania

Parossismo in corso sull'Etna. Forti boati sono uditi dalla notte nei paesi pedemontani. E' ancora il cratere di Sud-Est a tenere banco emanando una nube di sabbia vulcanica che sta creando problemi al traffico aereo, perchè sospinta dal vento in direzione Sud-Sud-Est.

A partire dalle ore 7 di stamani, a causa dell'evento le autorità aeroportuali hanno disposto la chiusura settore B2 dello spazio aereo, con conseguente limitazione di traffico a 4 arrivi all'ora. Questo causerà ritardi e disagi sia sui voli in arrivo che su quelli in partenza.

Secondo le previsioni del meteorologo Massimo Mertoli i territori a rischio ricaduta cenere vulcanica con associati lapilli, potrebbero essere Tarderia, Pedara-Trecastagni, San Giovanni la Punta, Sant’Agata li Battiati, Tremestieri Etneo, San Gregorio e forse con tendenza verso Fleri, Lavinaio, Monterosso e generalmente l’acese.

I venti dominanti in quota (4000-6000 metri) a componente settentrionale e potrebbero oscillare da Nord-Nord-Ovest. L'Osservatorio etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che monitora la.situazione del vulcano comunica che si osserva il graduale passaggio dell'attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud-Est.

Inoltre dalle telecamere di sorveglianza si osserva un trabocco lavico in direzione Sud-Ovest. L'ampiezza media del tremore vulcanico è via via ulteriormente aumentata e attualmente mostra valori molto alti. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è ubicato in prossimità del Cratere di Sud Est ad una elevazione di circa 2900 - 3000 m sopra il livello del mare.

Anche l'attività infrasonica mostra un marcato incremento sia nella frequenza di accadimento che nell'ampiezza degli eventi ed è localizzata presso il cratere di Sud Est.

