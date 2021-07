Migranti e Mediterraneo, Musumeci a Catania incontra l'ammiraglio De Felice

Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ha incontrato a Catania l’ammiraglio (ris) Nicola De Felice, già comandante della Marina militare in Sicilia, responsabile del dipartimento Difesa della Lega nel Lazio.

Un incontro durante il quale De Felice ha mostrato apprezzamento per come la Regione ha risposto all'emergenza Covid, sia nell'ambito della campagna di vaccinazione che in sostegno alle imprese. Ma anche per rafforzamento dei controlli sanitari negli scali aeroportuali e marittimi siciliani.

I due hanno anche parlato della situazione nel Mediterraneo, dei migranti e della necessità di una intensificazione dei rapporti bilaterali di collaborazione fra l’Italia, la Tunisia e la Libia.

