Tenta di rubare un'auto a Napoli, arrestato un 52enne di Catania

Un uomo catanese di 52 anni si è spostato a Napoli per tentare di rubare un'auto ma è stato scoperto e arrestato dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia. L'uomo era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti sono intervenuti nel parcheggio sotterraneo dell'isola "B1" del Centro Direzionale per un furto su un'auto. Giunti sul posto, hanno trovato l'uomo con un cacciavite, una cesoia e uno stereo rubato da un'auto in sosta. I poliziotti, con il supporto delle guardie giurate, hanno bloccato l'uomo all'interno del parcheggio e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.

