Incendio nel Catanese, fiamme sulla Statale 417: traffico sbloccato a Ramacca

Traffico sbloccato, ripristinata la normale circolazione a Ramacca sulla strada statale 417, di Caltagirone, nel Catanese, dove la strada era stata chiusa, in entrambe le direzioni, per la presenza di un incendio nelle adiacenze della sede stradale. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco, sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità, con deviazioni sul posto tra il km 50 e il km 56, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Ieri incendi sono stati registrati anche in provincia di Palermo, Trapani e Agrigento. Sull'autostrada A29, nella zona di Alcamo il traffico è stato bloccato per la presenza di un incendio nelle adiacenze della sede autostradale. Un incendio, sempre ieri, è divampato a Partinico, in contrada Margi, sulla strada statale 113 in direzione Alcamo. Un agriturismo è stato evacuato perché lambito dalle fiamme. E altri incendi sono divampati a Castronovo di Sicilia, Casteldaccia, Sclafani Bagni e Trappeto.

