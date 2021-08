L'omicidio di Vanessa Zappalà, trovato morto impiccato l'ex fidanzato

È stato ritrovato impiccato in un casolare di Trecastagni Antonino Sciuto, il 38enne che ieri sera ha ucciso l'ex fidanzata, la 26enne Vanessa Zappalà.

L'uomo si è suicidato impiccandosi al muro di un casolare nel fondo agricolo Trigona, nelle campagne di Trecastagni. A trovare il corpo sono stati i carabinieri, intorno alle 16.30, vedendo la sua auto posteggiata nelle vicinanze, una Fiat 500, che l’uomo era solito utilizzare.

Sciuto si era dato alla fuga dopo aver ucciso la giovane Vanessa. Nella vettura gli investigatori hanno anche trovato 28 proiettili di una pistola calibro 7,65, dello stesso tipo utilizzata per commettere l’omicidio.

Vanessa era in compagnia di alcuni amici quando Sciuto, con il quale aveva interrotto una relazione in maniera brusca, si è presentato chiedendo un chiarimento. Improvvisamente le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un'amica della vittima, che è stata soccorsa e medicata sul posto dai sanitari del 118.

In passato, Sciuto era stato denunciato più volte dalla ragazza per stalking, proprio a causa degli atteggiamenti violenti e della morbosa gelosia. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.

Prima di uccidersi, l'uomo ha lasciato una scritta di scuse ai propri genitori e ai suoi due figli: "Vi voglio bene" ha scritto su un pezzo di carta. Tony Sciuto era sposato, ma separato. Non è stato trovato, al momento, alcun riferimento alla vittima.

© Riproduzione riservata