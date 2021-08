Uccisa dall'ex, non sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Vanessa: venerdì i funerali a Trecastagni

Non sarà eseguita l'autopsia su Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa, nel lungomare di Acitrezza, con sette colpi di pistola alla testa dal suo ex fidanzato, Antonino 'Tony' Sciuto, che poi si è suicidato impiccandosi.

Lo ha disposto la Procura di Catania che ha già firmato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia.

Avverrà domani mattina il trasferimento del feretro dall'obitorio del Policlinico di Catania alla casa dove viveva la vittima a Trecastagni.

I funerali saranno celebrati venerdì alle 19 all'aperto: sul sagrato del Santuario dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino nel paese etneo.

Stamattina, intanto, sono stati officiati quelli di 'Tony' Sciuto: celebrati nella Chiesa Madre di San Giovanni La Punta, dove l'uomo, separato con due figli, viveva. Alla cerimonia, svolta in maniera privata, hanno partecipato soltanto i familiari e alcuni amici dell'uomo.

Intanto i reati di genere non si fermano: i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne originario di Aci Castello, comune dove nei giorni scorsi è stata uccisa Vanessa Zappalà, per atti persecutori e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato bloccato davanti al posto di lavoro della ex convivente con un coltello all'interno di uno zaino. Militari dell'Arma sono intervenuti dopo la segnalazione della vittima che aveva notato il 33enne che aveva denunciato per stalking.

