Altro figlio minore parcheggiatore abusivo, madre catanese di nuovo denunciata

Nuovi guai giudiziari per la mamma catanese denunciata perché non aveva impedito che il figlio di 14 anni facesse il parcheggiatore abusivo. I carabinieri hanno scoperto che anche un altro suo figlio di 16 anni svolgeva le stesse mansioni del fratello.

E così è stata nuovamente denunciata per l’illecita attività di parcheggiatore con impiego di minore. Il sedicenne è stato sorpreso in piazza Federico di Svevia assieme ad un 37 enne, anche lui denunciato assieme alla madre del ragazzo. I militari, oltre a porre sotto sequestro il denaro «guadagnato», 48 euro in monete, hanno accertato come il minorenne fosse il fratello del 14enne che lo scorso 24 agosto era stato trovato nel medesimo luogo a svolgere da solo lo stesso «mestiere».

© Riproduzione riservata