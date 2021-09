Chiede carta di soggiorno con un passaporto falso, algerino arrestato a Catania

Un cittadino algerino di 38 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato dopo che in Questura ha presentato un passaporto falso per chiedere una Carta di Soggiorno perché sposato con una italiana. Deve rispondere di possesso di documento di identificazione falso e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Gli agenti hanno anche accertato che l'uomo era stato fotosegnalato in passato all'atto del primo ingresso in Italia, avvenuto nel 2008, con generalità diverse da quelle riportate sul passaporto che aveva esibito.

L'algerino è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida davanti al Gip. Si tratta dell'11/mo caso di documento falso scoperto in pochi mesi dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Catania.

