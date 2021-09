Il blitz di Catania, un imprenditore ha sviato le indagini

«Un imprenditore vittima di estorsione non solo non ha collaborato ed è stato reticente, ma anche cercato di sviare le indagini e per questo è stato denunciato per favoreggiamento personale». Lo ha rivelato il comandante provinciale dei carabinieri di Catania, il colonello Rino Coppola, a margine dell’operazione Quadrilatero che ha sgominato tre gruppi criminali che gestivano altrettante fiorenti piazze di spacciò a Catania. L’inchiesta, coordinata dalla Dda della Procura, tratta anche di due tentate estorsioni e di una realizzata con il cosiddetto cavallo di ritorno, il proprietario di un’auto che ha dovuto pagare un riscatto per riavere la vettura che gli era stata rubata. "Le indagini - ricostruisce il colonnello Coppola - erano state avviate dopo la denuncia di una vittima di estorsione e hanno consentito di individuarne gli autori. Resta quindi vivo l’imperativo di denunciare, fidandosi delle forze dell’ordine e della magistratura: è l’unico modo per riuscire a debellare le organizzazioni mafiose in maniera efficace tempestiva in Sicilia».

