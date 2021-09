Picchia madre e padre per i soldi per acquistare droga e alcol, 37enne arrestato nel Catanese

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti del padre di 70 anni e della madre di 67, che da circa tre anni subivano dal figlio violenze tali da essere costretti a trasferirsi in un altro comune. E’ accaduto in un comune dell’hinterland etneo. A denunciarlo è stato il padre.

Per acquistare alcol e droga il figlio avrebbe rubato e venduto gli elettrodomestici ed i preziosi della nonna materna. Nell’ottobre dello scorso anno l’uomo aveva aggredito il padre e la madre, causando a quest’ultima la frattura dei polsi, un trauma cranico minore, una frattura nella mano sinistra.

La donna fu dichiarata guaribile in 30 giorni. Il figlio aveva anche aggredito e minacciato di morte il padre che lo aveva sorpreso a rubare l’impianto di scarico di un’automobile. Il 37enne, che deve anche rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, è stato rinchiuso nel carcere di Termini Imerese.

