Trovato con la droga in casa, arrestato 49enne a Catania

Arrestato dai carabinieri un catanese di 49 anni per detenzione e spaccio di droga.

Dopo una perquisizione in casa, in via del Bosco, l'uomo ha consegnato ai militari la droga, conservata in una busta contenente 320 grammi di hashish e circa 200 di marijuana.

Trovato anche un barattolo con 1050 euro, ricavo dell'attività di spaccio. Dalla drogra trovata, l'uomo avrebbe potuto confezionare 859 singole dosi di marijuana e 3375 di hashish.

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

