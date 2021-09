Catania, ventisettenne arrestato per spaccio di marijuana

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 27 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati nel controllo del territorio, hanno imposto l’alt alla Jeep Renegade condotta dal giovane che stava percorrendo via Scaldara. Insospettiti dall'atteggiamento nervoso della persona controllata, i carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale, successivamente estesa anche alla sua abitazione, dove in soggiorno e in camera da letto sono stati rinvenuti e sequestrati 30 grammi di marijuana e 765 euro in contanti, ritenuti il presumibile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.

