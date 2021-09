Si impicca in carcere il catanese Emanuele Impellizzeri arrestato per l'omicidio di Chiara Ugolini

Tragedia questa mattina in carcere a Verona. Si è impiccato nella sua cella Emanuele Impellizzeri, catanese di 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino, in provincia di Verona.

A darne notizia è il segretario nazionale della Uilpa polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio. La scoperta del suicidio risale alle 5.30. Proprio oggi era previsto un interrogatorio di Impellizzeri.

Secondo l'accusa, l'uomo, vicino di casa di Chiara Ugolini, si sarebbe introdotto nell'appartamento arrampicandosi dal piano inferiore, salendo su un terrazzino. Impellizzeri, che lavorava in una carrozzeria del paese e stava scontando con l'affidamento in prova ai servizi sociali una condanna per due rapine risalenti al 2006, aveva ammesso di aver trovato in casa la ragazza quando si era introdotto nell'appartamento. Ma ha raccontato di averla solo spinta respingendo ogni altra accusa tra cui quella di un'aggressione a sfondo sessuale.

