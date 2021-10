Latitante sorpreso ad irrigare una piantagione di canapa indiana: due arresti nel Catanese

Doveva scontare una pena di 24 anni di reclusione per spaccio di droga e tentato omicidio, ma continuava a commettere reati, noncurante di essere ricercato dalle forze dell'ordine. La latitanza di un 47enne albanese, è però finita nelle scorse ore quando l'uomo, insieme ad un catanese di 30 anni è stato arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti.

La guardia di finanza del Comando provinciale di Catania, dopo diversi appostamenti in alcuni terreni al confine tra le province di Catania e Siracusa, hanno individuato, nelle vicinanze di Scordia, una piantagione composta da circa mille piante di canapa indiana. Gli arbusti si trovavano in un terreno reso impervio dalla presenza di una ricca vegetazione ed è stato trovato anche un sistema di irrigazione di tipo professionale. I due proprio nel momento della perquisizione stavano irrigando il terreno.

L’albanese, come detto, è risultato essere latitante, in quanto condannato in via definitiva dalla Corte di appello di Napoli a una pena complessiva di 24 anni di reclusione. L’arresto dei due su richiesta della Procura della Repubblica di Caltagirone, è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari.

