Covid, la Sicilia torna in bianco ma spunta un'altra zona arancione: restrizioni a Mascalucia

Nella Sicilia che sia avvia a tornare zona bianca spunta un'altra "macchia" arancio: il Comune di Mascalucia, in provincia di Catania, farà il suo ingresso in zona arancione a partire da domenica 10 ottobre. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a mercoledì 20.

Mascalucia diventerà la seconda zona arancione dell'isola dopo Francofonte, nel Siracusano, per cui nei giorni scorsi è stata disposta la proroga fino a mercoledì 13 ottobre. Nel frattempo il resto della Sicilia si prepara a ritornare in zona bianca già a partire da domani, in anticipo rispetto a quanto previsto.

L'ordinanza annunciata questa mattina dal ministro della Salute Roberto Speranza infatti dispone il ritorno in bianco già dal 9 ottobre. Negli ultimi mesi le ordinanze firmate il venerdì entravano in vigore il lunedì successivo, mentre in questo caso già il giorno dopo. Anche sull'isola quindi da domani via all’obbligo di mascherine all’aperto e ai limiti a tavola nei ristoranti. Così non sarà invece per Mascalucia e Francofonte, ancora alle prese con le restrizioni.

