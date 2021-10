Paura nel Catanese, anziana scivola in mare dalla scogliera di Stazzo: salvata dai vigili del fuoco

Momenti di tensione ieri davanti la scogliera di Stazzo, frazione di Acireale. I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per soccorrere una donna anziana scivolata in acqua. L'intevento dei sommozzatori e specialisti navali ha permesso di raggiungere sul lungomare la malcapitata che è stata messa in sicurezza e consegnata alle cure del personale sanitario del Servizio 118. Sul posto è intervenuta anche la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale.

La donna ha riportato alcune ferite alla testa e alle gambe ed è stata trasferita prima su un gommone e successivamente sul molo. Successivamente è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

© Riproduzione riservata