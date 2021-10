Caltagirone, sventato un furto in un'azienda agricola: preso un ladro, due sono ricercati

I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato in flagranza un 43enne di Carlentini (provincia di Siracusa), ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Nella notte l’uomo, con due complici, aveva puntato un’azienda agricola di contrada Balchino. L’impianto d’allarme, collegato a una società di vigilanza privata, ha permesso l’immediato intervento dei carabinieri.

Il personale della vigilanza privata infatti ha riscontrato che era in atto un tentativo di furto ed ha avvertito il responsabile dell’azienda e la centrale operativa dei carabinieri, che, quasi in concomitanza, sono arrivati sul posto, individuando nei pressi una Fiat Punto condotta da un uomo che, come inizialmente descritto dalla guardia giurata, aveva un faro anteriore ed uno posteriore non funzionanti.

I militari hanno azionato sirena e lampeggianti ma il conducente della Punto, invece che fermarsi, ha provato a fuggire. Il suo tentativo è stato reso vano da una manovra di chiusura con la gazzella.

La perquisizione all’interno dell’autovettura ha permesso di verificare la presenza di 2 giubbotti ed altrettanti berretti verosimilmente appartenenti ai due complici, tuttora attivamente ricercati, i quali nel frattempo, dopo aver forzato la serratura di un capannone e tagliato i fili del sistema d’allarme, stavano per razziare all’interno del perimetro dell’azienda agricola un autocarro, una fresa per concime ed un muletto che aveva ancora il motore acceso al momento dell’arrivo dei militari.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata