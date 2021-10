Adrano: muore nell'incendio della propria casa, ustionata la moglie

Un uomo di 53 anni è morto nell’incendio della propria abitazione, che si trova in via Cariola, ad Adrano, nel Catanese. La moglie, una signora di 47 anni, è rimasta ferita. Ustionata e intossicata dal fumo, è stata condotta all’ospedale Cannizzaro di Catania. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

Il marito è rimasto intrappolato in casa. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo fuori dalla camera da letto. Probabilmente stava cercando una via di fuga.

L'incendio si è verificato poco dopo la mezzanotte e mezza. I primi a prestare soccorso sono stati i poliziotti del locale commissariato. A spegnere il fuoco gli uomini del 115 del distaccamento di Adrano. La ricostruzione di quanto accaduto è ancora in corso, ma l'ipotesi formulata al momento è che le fiamme, che hanno sorpreso la coppia nel sonno, siano partite dal piano basso dell'abitazione per poi raggiungere il piano di sopra, dove si trova la camera da letto.

