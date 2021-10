In fiamme camion che trasporta auto sulla Catania-Messina, illeso il conducente

Un autocarro a due piani sovrapposti per il trasporto di autoveicoli, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 6.15 ha preso fuoco, nei pressi dell'uscita dello svincolo autostradale di Giarre. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il conducente è riuscito ad allontanarsi prima di essere avvolto dalle fiamme.

Traffico paralizzato

In questo momento il traffico è paralizzato. Il mezzo, che percorreva l'autostrada in direzione Catania, si trova adesso in corsia d'emergenza. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, del Distaccamento Nord, del Distaccamento di Riposto e un carro schiuma, stanno ancora operando.

