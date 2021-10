Università di Catania, parte il servizio navetta Milo-Santa Sofia-Borgo

Incentivare la mobilità sostenibile tramite l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli studenti universitari e abbattere così il traffico nella zona di via Santa Sofia. Obiettivi che l’Università di Catania, l’AMTS e FCE-Metropolitana intendono raggiungere grazie al nuovo servizio di collegamento tra la stazione metro “Milo” della Metropolitana di Catania, il parcheggio “Santa Sofia” di via Zenone e la stazione metro “Borgo” che prenderà il via domani (lunedì 25 ottobre).

Un servizio realizzato nell’ambito della convenzione tra l’Università di Catania, AMTS Catania Spa e FCE-Metropolitana di Catania e rivolto a tutti gli studenti dell’ateneo che hanno sottoscritto l'abbonamento annuale per l'anno accademico 2021/22 entro il 31 ottobre.

Oltre ad agevolare gli spostamenti degli studenti dell’ateneo, il servizio consentirà di decongestionare il traffico di auto nella zona di via Santa Sofia che ospita la Cittadella universitaria, il Policlinico, la Torre biologica, il Polo tecnologico dell’Ateneo e il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente.

Gli studenti potranno usufruire dei bus AMTS (inclusa la linea BRT) e dei mezzi delle linee extraurbane messe a disposizione da FCE che rafforzeranno la frequenza con collegamenti garantiti da 78 corse giornaliere, potenziate nella fascia oraria dalle 7.30 alle 8.30.

Il percorso “Milo-Parcheggio Santa Sofia” prevede 7 fermate: Stazione metro "Milo" (capolinea bus FCE) / Fermata bus AMTS su via Milo, viale Fleming, viale Andrea Doria, Cittadella Universitaria, Policlinico, Dipartimento di Agricoltura e Parcheggio Santa Sofia (via Zenone).

Verso il centro città, alle linee urbane AMTS si aggiungono adesso anche i bus extraurbani FCE che effettueranno le seguenti fermate lungo il percorso “Parcheggio Santa Sofia-Borgo”: Parcheggio Santa Sofia (via Zenone), Policlinico, Cittadella Universitaria e Metro Borgo (fermata di via Etnea).

Sempre nell'ambito della medesima convenzione, si amplia anche la disponibilità di parcheggi scambiatori ai quali accedere con il pass scaricabile dal Portale Studenti Smart_Edu: oltre ai parcheggi AMTS “Sanzio”, “Due Obelischi” e “Nesima” sarà possibile parcheggiare l'auto gratuitamente anche al parcheggio FCE “Santa Sofia” di via Zenone.

© Riproduzione riservata