La polizia ha arrestato a Caltagirone un 23enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All’interno di un garage è stata rinvenuta marijuana nascosta dietro alcune scatole di cartone, separata in tre buste per un totale di circa 15 grammi. La marijuana è stata sequestrata.

Assieme alla droga è stato trovato un bilancino elettronico di precisione. Per il 23enne sono scattati gli arresti domiciliari.

