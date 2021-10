Maltempo a Catania, regolari i voli a Fontanarossa: lievi ritardi in arrivo 

Persiste il maltempo nella Sicilia orientale e, in particolare, a Catania. Non cessano i disagi nei trasporti, soprattutto per il traffico aereo. Questa mattina i voli in arrivo nello scalo di Fontanarossa sono regolari. Sono atterrati puntuali gli aerei provenienti da Roma Fiumicino, Pisa, Napoli e due Boeing da Milano Malpensa.

Nessun ritardo per i voli in arrivo dall'estero

Per quanto riguarda i voli provenienti dall'estero, nessun ritardo per i passeggeri in arrivo da Malta e Bucarest. Ha accumulato solo un leggero ritardo il Milano Malpensa-Catania delle 8:05.

Chiuso il Terminal C

La società di gestione dell’Aeroporto di Catania ha resto noto che, a causa delle persistenti ed avverse condizioni atmosferiche, la chiusura del Terminal C prevista per giorno 1 novembre, è stata anticipata. Tutte le operazioni di volo verranno eseguite al Terminal A.

