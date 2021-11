Scordia, folla e lacrime ai funerali dei coniugi uccisi dal fiume di fango e acqua

Sono stati celebrati stamane a Scordia i funerali di Sebastano Gambera, 67 anni, e Angela Caniglia, 61 anni, i coniugi morti una settimana fa dopo essere stati travolti da un fiume di acqua e fango provocato dal ciclone che ha investito la Sicilia orientale. Stavano rientrando a casa dopo essere andati a trovare un amico, ma la piena li ha sorpresi. Il corpo del marito è stato trovato lunedì scorso, quello della moglie giovedì.

Una folla commossa e in lacrime ha assistito alla esequie nella chiesa del Gesù Redentore, presenti il sindaco di Scordia, Francesco Barchitta, e quelli di Palagonia e Militello. La messa è stata celebrata dal vescovo di Caltagirone Calogero Peri. «Siamo qui riuniti - ha detto il presule - per ribadire la nostra forza, il nostro coraggio, per non perderci d’animo, per non perdere il senso e la bellezza della nostra vita, per continuare ad andare avanti senza dimenticare l’insegnamento di questa tragica lezione. Ci sono più domande che risposte: avremmo potuto fare qualcosa? Avremmo potuto evitare questi accadimenti e conseguenze?».

