Caltagirone, ubriaco aggredisce due agenti: arrestato

Gli agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato R.D., 24 anni, per i reati di minacce, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e lesioni. Nella serata di venerdì scorso, una volante è intervenuta in via Vittorio Emanuele perchè un giovane stava impedendo le operazioni di soccorso del personale di un’autombulanza.

Il giovane, in evidente stato di ebrezza, alla vista dei poliziotti si è subito scagliato contro di loro minacciando e opponendo resistenza al tentativo degli agenti di farlo salire sull'auto di servizio. Durante in tragitto verso il commissariato il giovane, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha iniziato a compiere atti di autolesionismo, tanto da rendere necessario una sua visita presso il pronto soccorso, dove ha rifiutato ogni forma di assistenza. Giunto in commissariato, il giovane ha ripreso a scagliarsi contro gli operatori i quali, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Durante l’aggressione, alcuni agenti hanno riportato lesioni per le quali sono state necessarie cure ospedaliere

