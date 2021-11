Incidente mortale in via del Mazzone, a Caltagirone, nel Catanese. La vittima è un 19enne rumeno che in sella ad una moto da cross, che stava mostrando agli amici, è finito contro un palo. Non indossava il casco. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri.

