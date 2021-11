Morto Riccardo Ravalli, l'ex concorrente siciliano di Uomini e Donne vittima di un incidente

È morto in un incidente stradale sull'autostrada del Brennero il 39enne Riccardo Francesco Ravalli, originario di Catania ma da tempo residente in Toscana, in provincia di Pistoia. L'uomo era noto per aver partecipato in passato alla trasmissione "Uomini e Donne", lo show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Ravalli era stato tra i corteggiatori della dama Daniela Di Napoli, tra i due c'era stato un breve flirt ma la relazione non era mai del tutto decollata. L'incidente che è costato la vita al 39enne di origini siciliane è avvenuto in Emilia Romagna, non distante dal casello di Reggiolo-Rolo. Ancora da chiarire le dinamiche: Ravalli era alla guida di un furgone che, per cause da accertare, si è schiantato contro un mezzo pesante.

L'impatto è stato molto violento e a nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 in elisoccorso che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell'ex cavaliere. Per estrarre il corpo della vittima dal furgone è stato necessario l'intervento dei pompieri dato che l'incidente ha trasformato il mezzo di Ravalli in un intreccio di lamiere. Illeso il conducente dell'altro mezzo coinvolto. Resta da chiarire se il 39enne sia rimasto vittima di un malore o di un colpo di sonno mentre si trovava alla guida.

