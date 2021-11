"Vedi carabinieri?", pusher arrestato a Catania mentre parla con la vedetta

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania perché trovato in possesso di 53 dosi di cocaina, 65 di crack e 52 di marijuana che stava spacciando e di 230 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga era in un borsello che aveva a tracolla, che custodiva anche una ricetrasmittente. I militari lo hanno bloccato in via Capo Passero mentre parlava, utilizzando la ricetrasmittente, con una delle vedette, che dovevano avvertirlo dell’arrivo delle forze dell’ordine, che chiedeva dove fossero i carabinieri. Il 21 enne è stato posto ai domiciliari.

