Catania, da oggi in servizio venti nuovi autisti di autobus

A Catania oggi, lunedì 22 novembre, il sindaco Salvo Pogliese, il vicesindaco con delega alle aziende partecipate Roberto Bonaccorsi e l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia, immetteranno in servizio venti nuovi autisti assunti a tempo indeterminato dall’Azienda metropolitana trasporti e sosta.

C’è poi un altro appuntamento atteso in città, sempre sul fronte del lavoro. Entra in servizio un gruppo di 55 percettori di reddito di cittadinanza: si occuperanno di servizi di pubblica utilità davanti alle scuole, ma anche di tutela degli animali e altre attività utili per il decoro rubano. Nei prossimi giorni altre 155 persone saranno immesse al lavoro.

