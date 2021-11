Catania, Tir finisce fuori strada: stanotte chiuso un tratto di Tangenziale per la rimozione

Un Tir è finito fuori strada la scorsa notte, al km 7 della Tangenziale Ovest di Catania in direzione Messina. Nessuna conseguenza per il conducente, il messo pesante invece è rimasto nella scarpata per tutta la giornata.

Per la rimozione sarà necessario chiudere il tratto della tangenziale per alcune ore, intervento che verrà realizzato nel corso della notte. L'incidente non ha comportato disagi alla circolazione e anche la barriera laterale di sicurezza è stata sistemata dagli operai dell'Anas.

La carreggiata sarà chiusa a partire dalle 22, dunque cambierà il traffico fino al termine delle operazioni: i veicoli provenienti da Siracusa e diretti verso Messina dovranno uscire dalla Tangenziale allo svincolo di Misterbianco e, dopo avere percorso la circonvallazione di Catania, potranno tornare in autostrada attraverso viale Mediterraneo e A18dir.

