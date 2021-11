Covid, anche quest'anno a Catania salterà la processione di Sant'Agata

Il Covid terrà ancora i catanesi lontani da uno dei momenti più amati dell'anno: la processione per la festa di Sant'Agata. Anche nel 2022, infatti, non si svolgerà, così come stabilito durante una riunione a Roma alla quale hanno partecipato i vescovi delle diocesi di Sicilia, riuniti per la sessione della Conferenza Episcopale Italiana.

Per tutelare la salute pubblica, specie in un momento in cui la pandemia rischia di rialzare la testa con la quarta ondata, si è dunque deciso con voto unanime di "confermare la sospensione, permanendo peraltro lo stato di emergenza".

Il 5 febbraio, giorno dedicato a Sant'Agata, in realtà è ancora lontano, ma il presidente del comitato dei festeggiamenti agatini, Riccardo Tomasello ha chiarito che non è ipotizzabile l'organizzazione della processione che richiede dei tempi lunghi.

Alla riunione presieduta da monsignor Salvatore Gristina è emersa la necessità di confermare lo stop delle processioni, una decisione che avrà da subito una prima ricaduta per le celebrazioni dell'Immacolata dell'8 dicembre.

