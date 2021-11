Belpasso, ferisce la moglie a coltellate e poi si costituisce ai carabinieri

Un'ennesima storia di violenza nei confronti di una donna; questa volta, a Belpasso, in provincia di Catania. Oggi, intorno alle 13,45, in via Vivaldi, in una casa del villaggio Giaconia, un uomo ha accoltellato la moglie al culmine di una lite, mentre si trovavano in cucina.

La donna di 54 anni, sanguinante, è riuscita ad uscire dalla propria abitazione e a bussare alla porta dei vicini. Questi ultimi hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e il 118. I sanitari giunti sul posto hanno medicato la donna e trasferita urgentemente al Policlinico di Catania. La 54enne si trova in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'uomo, 55enne, si è già costituito ai carabinieri della stazione di Belpasso confessando il ferimento. Adesso toccherà agli inquirenti capire se in passato la donna sia stata vittima di altri episodi di violenza e cosa abbia scatenato la furia dell'uomo.

