Un uomo di 57 anni è morto in un incidente stradale a Palagonia, in provincia di Catania. L'uomo, di Palagonia, era a bordo della sua bici. Si sarebbe schiantato contro un autocarro in sosta. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10.30, all’altezza del km 31 della strada statale 385. Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. Lo rende noto l’Anas.

