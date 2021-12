Tenta di strangolare la moglie, bloccato e arrestato dai carabinieri a Catania

Carabinieri del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 28enne di origini domenicane per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo l’accusa, durante una lite scoppiata a casa loro, alla presenza di ospiti che sono stati allontanati dall’uomo, il marito l’avrebbe picchiata e avrebbe anche tentato di strangolarla. La donna è stata medicata da personale del 118, ma ha rifiutato di farsi portare in ospedale. I militari dell’Arma, intervenuti dopo una chiamata di alcuni vicini al 112, hanno arrestato il 28enne che, su disposizione della Procura, è stato posto ai domiciliari a casa di una sua familiare.

