Catania, dopo solo due giorni rubati e danneggiati i monopattini elettrici

A due soli giorni dal via, a Catania, la Helbiz, colosso mondiale della mobilità, denuncia il furto e il danneggiamento dei monopattini elettrici del servizio sharing.

L’attività è partita col vento in poppa, dice una nota, i cittadini l’hanno accolta «in modo ottimale, con quasi 500 corse in poche ore». Ma assieme ai consensi sono arrivati gli imprevisti. «Purtroppo occorre registrare che l’azienda, fin dalle prime ore, ha subìto furti e atti vandalici a danno dei propri mezzi, arrivando persino al recupero di un monopattino nei pressi di Caltanissetta», afferma la Helbiz senza nascondere il proprio stupore. «Tutti i mezzi in questione - aggiunge tuttavia la società - sono stati recuperati, con conseguente denuncia verso le persone responsabili, anche grazie al supporto della polizia locale e alla perfetta sinergia con l’amministrazione comunale».

I furti inutili

L’azienda ricorda poi «che ogni mezzo è dotato di un rilevatore Gps, che permette il controllo in tempo reale di eventuali furti o manomissioni che lo renderebbero inutilizzabile». Ricorda altresì, qualora ce ne fosse bisogno, è il caso di aggiungere, «che il furto è un reato perseguibile penalmente».

Helbiz rimarrà

La società comunque andrà avanti. «La presente nota - ricorda - è coerente con il costante impegno di Helbiz per contribuire alla creazione di una mobilità sicura a beneficio di tutti gli utenti. Helbiz vuole inoltre esprimere la massima volontà nel proseguire l’attività a Catania, certa di avere l’appoggio e il sostegno di tutti i cittadini, che sapranno apprezzare e valorizzare il servizio offerto. Si ringrazia l’amministrazione comunale per la collaborazione che verrà garantita in questo comune percorso verso una mobilità più sostenibile».

Chi è Helbiz

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2015 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici tutti su una unica conveniente, user-friendly piattaforma con oltre 40 licenze nelle città in tutto il mondo. Prima nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Con 2,7 milioni di utenti registrati, Helbiz sta espandendo i suoi prodotti e servizi per la vita urbana includendo servizi di live streaming, consegna di cibo, servizi finanziari e altro, tutti accessibili all'interno della sua app mobile.

