Nasce a Catania  il Master in Epidemiologia e Statistica di Sanità Pubblica

Sono aperte le iscrizioni al Master di II livello in “Epidemiologia e Statistica di Sanità Pubblica” rivolto a 30 laureati in Medicina e Chirurgia, in Biologia e in Scienze Statistiche. Il master, attivato per la prima volta nell’anno accademico 2021/2022, è coordinato dalla prof.ssa Antonella Agodi del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “Ingrassia” dell’Università di Catania e ha come obiettivo quello di formare una figura professionale esperta nell’ambito dell'epidemiologia e della statistica in Sanità pubblica in grado di lavorare in un team professionale e di ricerca multidisciplinare per produrre e interpretare le evidenze scientifiche a supporto della progettazione e della valutazione dell'efficacia degli interventi e dei servizi sanitari.

La figura professionale potrà trovare sbocchi occupazionali nelle strutture pubbliche e private caratterizzate da obiettivi di ricerca e finalizzate al supporto dell’attività assistenziale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 gennaio 2022.

