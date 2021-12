Risparmi in bolletta con il contatore manomesso, cinque denunciati a Tremestieri Etneo

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato tre donne di 36, 48 e 59 anni, nonché due uomini di 46 e 60, tutti del posto, perché ritenuti responsabili di furto aggravato.

Nell’ambito delle attività predisposte per arginare il fenomeno degli allacci abusivi alla rete elettrica, con conseguente aggravio dei costi in bolletta per gli altri utenti del servizio invece in regola con i pagamenti, i militari, con il supporto dei tecnici di “Enel Distribuzione S.p.a.”, continuano l’attività di verifica a quelle utenze che, attraverso la disamina dei dati rilevati in centrale elettrica, evidenziano consumi verosimilmente non corrispondenti alla realtà od addirittura totalmente inesistenti, stante la mancanza di un regolare contratto di fornitura.

Nel caso delle cinque abitazioni dei denunciati i tecnici hanno riscontrato che, in ognuna di esse, i relativi contatori elettrici erano stati manomessi al fine di conteggiare un numero minore di kilowatt rispetto a quelli realmente consumati.

Le attività di controllo, pertanto, proseguiranno secondo un piano di verifica approntato utilizzando i dati tecnici forniti dal distributore dell’energia elettrica.

