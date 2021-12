Tremestieri Etneo, cade da una finestra della scuola: undicenne ferita

Una undicenne è caduta da una finestra al primo piano della scuola media Raffaello Sanzio di Tremestieri Etneo, nel Catanese, riportando delle contusioni polmonari e una frattura del bacino. È ricoverata nell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata in osservazione al Trauma center. Non è considerata in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dalla ragazzina ai soccorritori, l’undicenne sarebbe caduta accidentalmente. Sull’accaduto indagano i carabinieri

© Riproduzione riservata