I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato una 36enne trovata in possesso di 8,5 chilogrammi di marijuana tipo skunk ed amnesi. La droga era in alcuni borsoni e in un trolley custoditi nella casa della donna, nel rione Picanello. La 36enne è stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti e condotta in carcere

