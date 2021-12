Schianto tra furgone e tir a Catania, un morto e 5 feriti: sono braccianti

Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale, che ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone, sulla Tangenziale Ovest di Catania in direzione Messina, tra Passo Martino e lo svincolo della Zona industriale Nord. Le cause sono in corso di accertamento. Il traffico è provvisoriamente bloccato. Lo rende noto l’Anas che ha personale sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

Secondo le prime informazione la vittima è un bracciante e i feriti viaggiavano nello stesso furgone.

