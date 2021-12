Tribunale di Catania, inaugurato lo sportello per la «messa alla prova»

È stato inaugurato stamane nel Tribunale di Catania lo sportello per la Messa alla prova, che consente agli avvocati di ricorrere all’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova per i cittadini che stanno affrontando un processo. Gli imputati possono richiedere la sospensione del giudizio e l’accesso ad un percorso di riabilitazione sociale caratterizzato da attività, compiti e condotte previsti dal programma di trattamento per un tempo determinato. Lo sportello garantirà la diffusione delle informazioni e l’agevole fruizione della modulistica e potrà offrire opportunità qualificate per sostenere lo svolgimento di attività inquadrate nell’ottica del paradigma della giustizia riparativa.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il presidente Corte di appello Filippo Pennisi, il presidente del Tribunale Francesco Mannino, il Procuratore generale presso la Corte di appello Roberto Saieva, la presidente della Prima sezione penale del Tribunale Grazia Anna Maria Concetta Caserta. Il vice presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania Fabrizio Seminara a margine della presentazione ha ricordato che «l’iniziativa è frutto del ‘Protocollo di intesa operativà stipulato nell’ottobre 2020 tra: il COA, il Tribunale ordinario, la Procura della Repubblica, la Camera Penale ’Serafino Famà’ e l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Catania. Uno strumento operativo di estrema utilità nell’espletamento delle pratiche e che consentirà agli Avvocati anche una più agevole interlocuzione con i funzionari dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale».

