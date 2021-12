Catania, sarà demolito l'immobile di via Castromarino e dopo la metro potrà essere ricostruito

Svolta per le famiglie proprietarie degli immobili di via Castromarino, a Catania. «Grazie a un'intesa promossa dall’amministrazione comunale - si legge in una nota diffusa da Palazzo degli Elefanti - l'impresa esecutrice dei lavori della tratta della metropolitana da Stesicoro a Fontanarossa, Gmc, ha acquistato l'intero immobile liquidando il corrispettivo ai proprietari secondo il valore delle abitazioni prima del crollo».

La palazzina verrà demolita per consentire la ripresa in sicurezza dei lavori della Metro. Successivamente i nuovi proprietari potranno realizzare, con le stesse cubature, un altro immobile.

© Riproduzione riservata