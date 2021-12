Dramma della solitudine a Paternò: 90enne trovata morta in casa a Natale

Dramma della solitudine a Paternò: un'anziana è estata trovata morta in casa il giorno di Natale. Si tratta di una 90enne che abitava da sola in via Costanzo. I vicini, insospettiti dal fatto di non averla vista negli ultimi giorni e dopo aver provato a mettersi in contatto con lei, hanno deciso di telefonare alle forze dell'ordine.

La porta di casa era chiusa e sono stati chiamati i vigili del fuoco per provare ad entrare dal balcone. I pompieri, appena entrati nell'abitazione, hanno trovato la donna morta. Il corpo si trovava in camera da letto.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno confermato il decesso. Dai primi accertamenti, la donna avrebbe avuto un malore e non sarebbe riuscita a chiamare i soccorsi.

Nello scorso mese di agosto una tragedia della solitudine si era consumata a Palermo dove, in un’abitazione di via Cappuccini, erano stati trovati morti madre e figlio, lei di 89 anni e lui di 73. Sarebbero deceduti sette giorni prima della scoperta dei due corpi fatta dai vigili del fuoco chiamatati dai vicini che sentivano provenire dall’appartamento cattivo odore. La donna era nel suo letto, mentre il figlio era seduto sulla sedia sul tavolo nella sala da pranzo. Il figlio si era fatto male scendendo per le scale, si era slogato la caviglia. Un condomino lo ha accompagnato a casa. Dopo di che non si è saputo più nulla fino al drammatico ritrovamento.

